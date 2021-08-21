Как жить без дождя: в Башкирии второй день подряд отмечают температурный максимум

Спасатели рекомендуют в самое жаркое время (обычно с 12 до 16 часов) не выходить на улицу и не находиться на открытом солнце. Помещения следует проветривать и, если есть такая возможность, дополнительно включать вентиляторы или кондиционеры. Также следует побольше пить воды, исключить алкоголь, обязательно надевать на улице головной убор и солнцезащитные очки.