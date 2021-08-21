Как жить без дождя: в Башкирии второй день подряд отмечают температурный максимум

Как жить без дождя: в Башкирии второй день подряд отмечают температурный максимум
Как жить без дождя: в Башкирии второй день подряд отмечают температурный максимум
Вчера, 18:37ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Синоптики обещают снижение температуры воздуха в регионе к концу августа.

Как сообщает Башгидрометцентр, предыдущие два дня в республике были отмечены аномально жаркой и засушливой погодой, температура воздуха была рекордно высокой.

Так, днем 19 августа на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха (+34° в 2016 году) — он составил +36,2°. По республике температура воздуха доходила до +37,7°.

Днем 20 августа также был перекрыт абсолютный максимум (+32,5° в 2008 году) — он составил +36,7°. По республике температуры достигали +38,9°.

Напомним, ранее в регионе был объявлен режим ЧС — из-за засухи погибло более 200 тыс. га посевов. Также на территории республики продолжают вспыхивать лесные пожары.

Спасатели рекомендуют в самое жаркое время (обычно с 12 до 16 часов) не выходить на улицу и не находиться на открытом солнце. Помещения следует проветривать и, если есть такая возможность, дополнительно включать вентиляторы или кондиционеры. Также следует побольше пить воды, исключить алкоголь, обязательно надевать на улице головной убор и солнцезащитные очки.

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