Чрезвычайная ситуация: в Башкирии запретили посещение всех лесов до 9 сентября

Чрезвычайная ситуация: в Башкирии запретили посещение всех лесов до 9 сентября
Чрезвычайная ситуация: в Башкирии запретили посещение всех лесов до 9 сентября
Вчера, 12:05ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Причина — аномально жаркая и засушливая погода в республике.

Из-за ухудшения пожарной ситуации в лесах Башкирии в регионе издали приказ, ограничивающий нахождение людей в лесах по всей республике и въезд на данные территории на транспортных средствах. Ограничение действует до 9 сентября этого года.

Руководитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров РБ совместно с директорами лесхозов должен обеспечить работу шлагбаумов. Как подчеркнули в пресс-службе Минлесхоза РБ, только строгое выполнение правил пожарной безопасности в лесах позволит сохранить природу региона.

В случае обнаружения возгорания в лесу необходимо немедленно сообщить по телефону 8-347-218-14-14 в круглосуточную Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ или по единому федеральному номеру — 8-800-100-94-00 и принять возможные меры по тушению очага возгорания.

За нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима в лесах предусмотрена административная ответственность — штраф для физлиц от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юрлиц от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

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леслесные пожары
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