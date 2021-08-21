Чрезвычайная ситуация: в Башкирии запретили посещение всех лесов до 9 сентября

Из-за ухудшения пожарной ситуации в лесах Башкирии в регионе издали приказ, ограничивающий нахождение людей в лесах по всей республике и въезд на данные территории на транспортных средствах. Ограничение действует до 9 сентября этого года.
Руководитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров РБ совместно с директорами лесхозов должен обеспечить работу шлагбаумов. Как подчеркнули в пресс-службе Минлесхоза РБ, только строгое выполнение правил пожарной безопасности в лесах позволит сохранить природу региона.
В случае обнаружения возгорания в лесу необходимо немедленно сообщить по телефону 8-347-218-14-14 в круглосуточную Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ или по единому федеральному номеру — 8-800-100-94-00 и принять возможные меры по тушению очага возгорания.
За нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима в лесах предусмотрена административная ответственность — штраф для физлиц от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юрлиц от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.