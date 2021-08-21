Бюджетники Уфы пожаловались, что их заставляют покупать лекции о важности вакцинации

Власти придумывают все новые способы стимулировать людей прививаться от коронавируса. На этот раз сотрудникам уфимских государственных и муниципальных учреждений поручили купить и посмотреть онлайн-лекцию о профилактике болезни и важности вакцинации. Цена этого видео составляет 200 рублей. Об этом рассказала работница одного из уфимских детских садов, пожелавшая остаться неназванной.
Женщина рассказала, что в их учреждение поступил соответствующий приказ отдела образования и письмо от Координационного совета по содействию и стимулированию вакцинации для профилактики COVID-19 при ФТП ассоциации стратегии развития иммунопрофилактики в России. Персонал считает покупку онлайн-лекции пустой тратой денег, обращая внимания на низкие зарплаты коллег. По их словам, зарплата няней-воспитателей в детсаду составляет всего восемь тысяч рублей. На такие деньги сложно прожить целый месяц, поэтому даже 200 рублей для сотрудников - немаленькая сумма.
Как сообщается в документе, лекция разработана ведущими эпидемиологами, врачами-вирусологами и инфекционистами России. Фильм повествует "о важности вакцин в истории человечества, механизмах их защитной работы". Отмечается, что лекция "ориентирована на «высокоинтеллектуальную» аудиторию, а именно педагогов школ и детсадов, государственных и муниципальных служащих". Лекция размещена на закрытом ресурсе, поэтому доступ к ней можно только купить.
Интересно то, что после приобретения видеоролика пользователю выдаётся электронный именной сертификат, защищённый QR-кодом. По словам работницы детсада, лекцию "даже можно не смотреть, а сертификат всё равно выдадут". Отсюда возникает вопрос об эффективности данного платного материала.
Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, информация, содержащаяся в письме Координационного совета, носит «рекомендательный характер». Копий приказов отдела образования с поручением купить лекцию обнаружено не было.
— На основании письма руководители организаций, в том числе образовательных, могли довести содержащуюся в нём информацию до работников и предложить им ознакомиться с лекциями о возможности вакцинации, но только на условиях добровольности, — добавили в мэрии.
Также чиновники добавили, что обращений от работников образовательных организаций о принуждении к покупке лекций в Управление образования не поступало.