Бюджетники Уфы пожаловались, что их заставляют покупать лекции о важности вакцинации

Работники детсадов, которые, как известно, получают не самые высокие зарплаты, недоумевают, почему они должны лишний раз тратить деньги из своего кармана.

Власти придумывают все новые способы стимулировать людей прививаться от коронавируса. На этот раз сотрудникам уфимских государственных и муниципальных учреждений поручили купить и посмотреть онлайн-лекцию о профилактике болезни и важности вакцинации. Цена этого видео составляет 200 рублей. Об этом рассказала работница одного из уфимских детских садов, пожелавшая остаться неназванной. Женщина рассказала, что в их учреждение поступил соответствующий приказ отдела образования и письмо от Координационного совета по содействию и стимулированию вакцинации для профилактики COVID-19 при ФТП ассоциации стратегии развития иммунопрофилактики в России. Персонал считает покупку онлайн-лекции пустой тратой денег, обращая внимания на низкие зарплаты коллег. По их словам, зарплата няней-воспитателей в детсаду составляет всего восемь тысяч рублей. На такие деньги сложно прожить целый месяц, поэтому даже 200 рублей для сотрудников - немаленькая сумма. Как сообщается в документе, лекция разработана ведущими эпидемиологами, врачами-вирусологами и инфекционистами России. Фильм повествует "о важности вакцин в истории человечества, механизмах их защитной работы". Отмечается, что лекция "ориентирована на «высокоинтеллектуальную» аудиторию, а именно педагогов школ и детсадов, государственных и муниципальных служащих". Лекция размещена на закрытом ресурсе, поэтому доступ к ней можно только купить. Интересно то, что после приобретения видеоролика пользователю выдаётся электронный именной сертификат, защищённый QR-кодом. По словам работницы детсада, лекцию "даже можно не смотреть, а сертификат всё равно выдадут". Отсюда возникает вопрос об эффективности данного платного материала. Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, информация, содержащаяся в письме Координационного совета, носит «рекомендательный характер». Копий приказов отдела образования с поручением купить лекцию обнаружено не было. — На основании письма руководители организаций, в том числе образовательных, могли довести содержащуюся в нём информацию до работников и предложить им ознакомиться с лекциями о возможности вакцинации, но только на условиях добровольности, — добавили в мэрии. Также чиновники добавили, что обращений от работников образовательных организаций о принуждении к покупке лекций в Управление образования не поступало.

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