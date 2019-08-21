В Уфе ограничат движение на центральных улицах из-за мероприятия для пенсионеров

Как сообщается на сайте администрации Уфы, речь идет об ограничении движения на Тукаева, Валиди, Маркса. С 18.00 до 21.30 перекроют следующие участки улиц:

Заки Валиди на участке от улицы Карла Маркса до улицы Театральной;

Карла Маркса на участке от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева;

Ул. Тукаева на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской.