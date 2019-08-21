Фото: pixabay.com
В Оренбурге самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия ребенка
Вчера, 19:36Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Летевший рейсом из Душанбе борт совершил экстренную посадку в связи с ухудшением самочувствия ребенка.
По сообщению RT, 13-летняя девочка пожаловалась на плохое самочувствие, после чего командир самолета принял решение зайти на экстренную посадку.
После приземления ребенка экстренно отправили в больницу.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей