В Иркутске общественники выступили за снос развлекательного центра мэра Бердникова

Активист и председатель Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов написал заявление в Стройнадзор по Иркутской области и в региональное управление МЧС, где сообщил, что общественники хотят проверки техники безопасности в ТРЦ «Ладога», расположенного на Советской улице в Октябрьском районе, сообщает издание irksib.ru.

По мнению общественников, собственники здания не получили разрешения на его ввод в эксплуатацию. Шабанов подчеркнул, что комплексу разрешили начать работу «через связи». Поэтому жители города опасаются повторения кемеровской трагедии.

Кроме того, как уверяет Шабанов, возведение ТЦ производилось самовольно и противоречит законодательным нормам. Позднее был оформлен как самострой. Также в документах, которые проверил активист, не было данных о проверках противопожарной безопасности.

По мнению общественника, в постройке этого ТЦ замешан мэр города Дмитрий Бердников. До прихода на пост главы города он был одним из членов руководства «Ладоги». По данным выписки ЕГРЮЛ, Бердников значится в списке учредителей ООО «УК Ладога» и имеет долю в 72%.

Площадь здания превышает 16 тысяч квадратных метров. Вдобавок само сооружение является своего рода пристройкой к другому зданию. Кучу нарушений противопожарной безопасности здесь можно заметить невооруженным взглядом. Так, в своем заявлении Шабанов отметил, что в ТЦ нет противопожарных дверей и огнестойких перекрытий. Также внутри здания расположены некоторые заведения, расположение которых там запрещено без подходящих перекрытий.

К этому можно добавить и нарушения по экстренной эвакуации посетителей и персонала, обеспечению системами оповещения при экстренных ситуациях, отсутствие систем пожаротушения и дымоудаления.

На данный момент в «Ладоге» находится одноименный ресторан, фитнес-центр ION, кафе «Ватрушка», детская школа «Азбука», боулинг-центр «Космодром», бильярд, а также офисные помещения.