Умерла актриса Александра Назарова

Женщина ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом информирует RNS.

Коллеги Назаровой отзываются о ней как об удивительном, прекрасном и уникальном человеке. Для всего искусства Российской Федерации кончина Александры Назаровой стала невосполнимой утратой.

О дате и времени прощания с актрисой руководство Московского драматического театр им. М.Н. Ермоловой сообщит позже.