Умерла актриса Александра Назарова

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Представители Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Женщина ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом информирует RNS.
Коллеги Назаровой отзываются о ней как об удивительном, прекрасном и уникальном человеке. Для всего искусства Российской Федерации кончина Александры Назаровой стала невосполнимой утратой.
О дате и времени прощания с актрисой руководство Московского драматического театр им. М.Н. Ермоловой сообщит позже.
За свою карьеру Александра Назарова снялась в порядка 100 картинах. В их числе сериалы «Бригада», «Моя прекрасная няня», «Мелочи жизни», а также фильм «Елки 1914». Помимо съемок в кино женщина еще и озвучивала мультфильмы, например, Бабулю в «Ледниковом периоде». 18 лет назад Александре Назаровой присвоили звание Народной артистки России.
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