Родители в Башкирии: копилку дома разбить, учебники в школу купить

Перспективы и стремления регионального министерства образования понятны, но как быть с днем сегодняшним, когда по информации одного из российских сайтов, жители Уфы потратили на сборы школьника более 8 тысяч рублей.

При этом, преподаватели лицея № 160 в Кировском районе Уфы уже начали отправлять родителям учащихся сообщения о необходимости самостоятельно приобретать учебники в связи с отсутствием их в школьной библиотеке.

Как сообщила нашему корреспонденту мама второклассницы «в прошлом году мы собрали детей в первый класс, купили учебники, а в середине года программа поменялась, и нам пришлось покупать другие рабочие тетради, которые стоят больше пятисот рублей. Продать их как не удается, так как дети в них уже писали».

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