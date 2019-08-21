Уфимке, насмерть сбившей ребенка, дали условный срок
Вчера, 13:05ОбществоНадежда ВалитоваФото: ГИБДД по РБ
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9-летний мальчик переходил на зеленый свет.
Приговор вынесли женщине сегодня, 21 августа, в Советском районном суде. 33-летняя уфимка, насмерть сбившая 9-летнего велосипедиста за рулем внедорожника Nissan X-Trail, получила 2 года условно и штраф в размере полмиллиона рублей для каждого из родителей.
Напомним, что трагедия случилась 28 мая на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября.
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