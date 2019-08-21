Тихий омут: в Сибае месяц молчали о немыслимом превышении ПДК химикатов в воде

Накануне, 20 августа, на оперативке в администрации Сибая прозвучало сообщение, которое шокировало горожан. Мэр Сибая Рустем Афзалов сообщил о попадании загрязненной химикатами воды из рудника, который эксплуатирует Учалинский ГОК, на очистные сооружения и предложил более подробно рассказать о происшедшем директору «Сибайводоканала» Тахиру Муллоджанову, по лицу которого было видно, что ликвидация аварии далась нелегко.

- После залпового выброса загрязненной воды вследствие аварии на руднике вода приобрела ярко-желтый вид. В ней была превышена концентрация меди – в 200 раз, марганца – в 200 раз, солей серной кислоты – в 10 раз, железа – в 10 тысяч раз, - сообщил Тахир Муллоджанов.

Уточним сразу, что в водозабор эта вода попасть не должна, что, по мнению чиновников, наверное, должно послужить смягчающим обстоятельством. В противном случае, наверное, обсуждение данной ситуации шло бы уже в другом месте и в другом тоне. В водопроводы Сибая поступает вода с Кизильского водозабора. Но весёлого все равно мало.

По словам Тахира Муллоджанова, после случившегося в связи с токсическим влиянием химикатов в хозяйстве водоканала погибли биологически активные вещества, простейшие беспозвоночные, остались лишь одни бактерии. Чтобы вода вернулась к своему прежнему состоянию, потребуется как минимум три месяца. Директор водоканала оценил ущерб, причиненный его предприятию последствиями аварии, в сумму от 5 до 10 млн рублей. Оценить ущерб, нанесенный экологии и здоровью горожан, никто на себя смелость не взял.

Мэр Сибая Рустем Афзалов сообщил, что власти города хотят попасть под реконструкцию очистных сооружений. Возможно, случившееся ЧП повысит их шансы на участие в этой программе.

Между тем, горожане, напротив, были возмущены происшедшим. Больше всего их возмутил тот факт, что власти снова умолчали о происшедшем и сообщили об аварии почти через месяц. Напрашивается сравнение со смогом, который накрыл город после прошлогоднего ЧП на Сибайском карьере. Почти два месяца местные власти уверяли горожан, что выбросы не представляют опасности для их здоровья, пока ситуация не приобрела резонанс на федеральном и даже международном уровне. В обоих случаях виновником происшедшего является УГОК, и это тоже говорит о многом.

Кстати, не так давно эксперт Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президента России Григорий Куксин заявлял, что непростительно, когда ситуация со смогом в Сибае была окружена ненужной «тайной» и невыполнимыми обещаниями.

Доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Башкирии, известный эколог Марс Сафаров по поводу случившегося заявил в интервью Медиакорсети, что данная история вновь продемонстрировала во всей красе истинное отношение представителей власти и промышленников к населению.

- О вреде здоровью людей опять никто ничего не говорит, считают материальный ущерб об потраченной энергии, реагентов и т.д., - констатировал факты Марс Гилязович. – Очевидно, что местные жители почувствуют последствия происшедшего на себе. Хотя они живут в таких условиях, что сложно будет оценить, какой их вредных факторов оказал на их самочувствие большее влияние.

По словам Марса Сафарова, из открытых источников известно, что УГОК за все время своей работы в Сибае добыл 125 млн тонн руды, из нее было получено 2,5 млн тонн меди.

- Куда делось остальное? – спрашивает ученый. – Это те самые хвостохранилища, которые расположены вдоль дороги по пути в Сибай, это пыль, которая летит в город, химикаты, которые просачиваются в почву с талыми водами.

- Я говорил ранее и повторяю, что способ решения экологической проблемы в Сибае может быть один – это закрытие рудника и его качественная консервация, чтобы предотвратить распространение вредных выбросов, - отметил Марс Сафаров.

Известно также, что УГОК имеет лицензию на разработку сибайского месторождения до 2030 года.

- А что будет потом? – задается вопросом Марс Сафаров. – За печальным примером далеко ходить не надо. В Свердловской области есть Дегтярское месторождение, очень напоминающее Сибайский карьер, разработка которого прекращена, но промышленники не потрудились консервировать рудник. Таким образом осталась мина замедленного действия.

Да и недавняя история с появлением смога в Сибае – также наглядное подтверждение этого предположения.

- В идеале, конечно, Сибай нужно было бы переселить в другое место, но вряд ли это будет когда-либо осуществлено, - говорит Марс Сафаров. – В этом случае УГОК должен вложить свои средства в исправление экологической ситуации. А властям необходимо уже сейчас думать о создании другого замещающего производства, потому что закрытие Сибайского филиала УГОК высвободит немалое количество рабочих рук.

Справедливости ради следует отметить, что идеи создания новых производств в Сибае и вокруг него в правительстве Башкирии рассматриваются, но пока до создания конкретного нового производства дело не дошло.