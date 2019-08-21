Сплошные сюрпризы: погода в Башкирии в конце августа каждый день будет непредсказуема

Жители Башкирии с сожалением констатируют, что прогноз синоптиков, которые уверенно предсказывали жаркую неделю с 19 по 25 августа, опять оказались не на высоте.

Нынешняя неделя, начавшаяся жаркой погодой, внезапно поменяла характер и стала периодически остужать землю дождем и сбрасывать показания термометра.

Завтра, 22 августа, по Башкирии и в Уфе ожидается переменная облачность. При температуре +24…+26 градусов буде периодически идти дождь.

А с пятницы, 23 августа, небо затянет тучами и должен пойти сильный ливень при довольно теплой температуре до +27 градусов.

С субботы, 24 августа, скорее всего, будет похолодание до +20 градусов.

В воскресенье, 25 августа, ожидается пасмурный день, при температуре +22 градуса в течение дня солнце будет сменяться дождем.