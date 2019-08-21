«Руки прочь от смартфона»: Депутаты Курултая Башкирии хотят лишить школьников сотовых

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев выступил с инициативой ограничить пользование мобильных телефонов в школах республики. Связано это, по его словам, с тем, что смартфоны «отвлекают детей от учебы, мешают усваивать предметы, готовиться к занятиям».

По инициативе Толкачева депутаты начали обсуждать предложения о том, как ввести эти ограничения в школах. Согласно ним и будет выработан единый регламент применения школьниками сотовых. Однако прежде их обсудят с родителями учащихся.

Ранее, напомним, были опубликованы методические рекомендации от Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения страны об ограниченном пользовании мобильников детьми. Чиновники объяснили это заботой о здоровье детей.