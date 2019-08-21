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«Руки прочь от смартфона»: Депутаты Курултая Башкирии хотят лишить школьников сотовых
Сюжеты:
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«Руки прочь от смартфона»: Депутаты Курултая Башкирии хотят лишить школьников сотовых

Вчера, 18:11ОбществоФото: Mkset.ru
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