«Руки прочь от смартфона»: Депутаты Курултая Башкирии хотят лишить школьников сотовых
Они уже начали разрабатывать соответствующие нормативные документы.
Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев выступил с инициативой ограничить пользование мобильных телефонов в школах республики. Связано это, по его словам, с тем, что смартфоны «отвлекают детей от учебы, мешают усваивать предметы, готовиться к занятиям».
По инициативе Толкачева депутаты начали обсуждать предложения о том, как ввести эти ограничения в школах. Согласно ним и будет выработан единый регламент применения школьниками сотовых. Однако прежде их обсудят с родителями учащихся.
Ранее, напомним, были опубликованы методические рекомендации от Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения страны об ограниченном пользовании мобильников детьми. Чиновники объяснили это заботой о здоровье детей.
Отметим, что при резонансной пропаже школьницы Яны Перчаткиной в 2017 году следователи долгое время не могли найти мобильник девочки. Тем не менее, по словам криминалистов, в первые дни исчезновения Яну можно было бы найти именно благодаря сигналам сотового телефона. Пока неизвестно, учли ли эту деталь депутаты.