RT выпустил футболки в честь удачной посадки пассажирского А321 на кукурузное поле

Как сообщает Newsnn, фраза, которую написали на своей продукции продавцы футболок, была произнесена бортпроводником авиалайнера А321 «Уральских авиалиний» Дмитрием Ивлицким. Именно он руководил эвакуацией пассажиров воздушного судна, аварийно севшего 15 августа на кукурузное поле в Московской области.

Магазин RT продает футболки «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» по цене 1190 рублей за штуку.

Отметим, что 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» попытался вылететь из Москвы в Симферополь. Практически сразу после взлета на его борту произошли неполадки. По официальной версии в оба двигателя набиравшего высоту самолета попали чайки. В итоге техника отказала, а силовые установки загорелись. На борту воздушного судна в этот момент находились 226 пассажиров