RT выпустил футболки в честь удачной посадки пассажирского А321 на кукурузное поле
Телеканал RT через свой магазин сувенирной продукции начал реализацию маек с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Футболки посвящены аварийной посадке пассажирского самолета в поле около аэродрома Жуковский (Московская область).
Как сообщает Newsnn, фраза, которую написали на своей продукции продавцы футболок, была произнесена бортпроводником авиалайнера А321 «Уральских авиалиний» Дмитрием Ивлицким. Именно он руководил эвакуацией пассажиров воздушного судна, аварийно севшего 15 августа на кукурузное поле в Московской области.
Магазин RT продает футболки «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» по цене 1190 рублей за штуку.
Отметим, что 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» попытался вылететь из Москвы в Симферополь. Практически сразу после взлета на его борту произошли неполадки. По официальной версии в оба двигателя набиравшего высоту самолета попали чайки. В итоге техника отказала, а силовые установки загорелись. На борту воздушного судна в этот момент находились 226 пассажиров
За удачное приземление на кукурузное поле командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звезды Героев России. Они смогли посадить самолет и эвакуировать пассажиров. Жертв удалось избежать. Другие члены экипажа были награждены орденами Мужества. Указ о награждении был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 16 августа.