«Росконтроль» проверил популярные кетчупы

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В среду, 21 августа, на сайте «Росконтроля» были опубликованы результаты проверки нескольких марок шашлычного кетчупа.
Всего эксперты исследовали следующие бренды: «О`кей», Mr.Ricco, «Махеевъ», «Моя семья», «Каждый день», «365 дней» и «Капитан припасов», сообщает газета «Известия».
Лидером рейтинга признали кетчуп «О`кей». Второе и третье места заняли Mr.Ricco и «Махеевъ». Не прошли проверку, попав в черный список, кетчупы «365 дней» и «Каждый день».
В последнем был найден синтетический краситель, непригодный по регламентам для использования в составе томатного соуса.
В образце продукции «365 дней» обнаружено превышение содержания сорбатов, а также наличие максимально допустимого количества ртути.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей