«Росконтроль» проверил популярные кетчупы

Всего эксперты исследовали следующие бренды: «О`кей», Mr.Ricco, «Махеевъ», «Моя семья», «Каждый день», «365 дней» и «Капитан припасов», сообщает газета «Известия».

Лидером рейтинга признали кетчуп «О`кей». Второе и третье места заняли Mr.Ricco и «Махеевъ». Не прошли проверку, попав в черный список, кетчупы «365 дней» и «Каждый день».

В последнем был найден синтетический краситель, непригодный по регламентам для использования в составе томатного соуса.