Провожая лето: В Башкирию окончательно и надолго придут дожди

Согласно прогнозам синоптиков, погода испортится уже в эту пятницу, 23 августа, несмотря на то, что будет относительно тепло - +27. В этот день ожидается ливень. На следующий день станет холоднее - температура воздуха составит около 20 градусов, уже ночью - до 10 градусов.