Провожая лето: В Башкирию окончательно и надолго придут дожди
Вчера, 11:53ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Эта неделя по прогнозам синоптиков обещает быть последней теплой.
Согласно прогнозам синоптиков, погода испортится уже в эту пятницу, 23 августа, несмотря на то, что будет относительно тепло - +27. В этот день ожидается ливень. На следующий день станет холоднее - температура воздуха составит около 20 градусов, уже ночью - до 10 градусов.
В воскресенье, 25 августа, будет 22 градуса, ненадолго обещает выглянуть солнце.
26 августа будет до +17, синоптики прогнозируют сильные дожди на целый день. Во вторник - уже +15, ночью - всего +8.
Всю последнюю неделю августа столбик термометра не повысится до +20.
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