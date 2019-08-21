Фото: flickr.com
Нефть снова дорожает
Вчера, 19:41Общество
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По итогам сегодняшних торгов, мировые цены на нефть вновь поднялись на несколько пунктов.
Как передает RT, цены на нефть марки WTI остановились на $56,33 за баррель, это на 0,36% выше предыдущей отметки. А октябрьские фьючерсы марки Brent поднялись на 0,48% — до $60,32 за баррель.
Аналитики связывают рост цен с уменьшение объемов запаса нефти в США.
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