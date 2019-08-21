Мужчина, голодающий возле Белого дома в Уфе, рассказал о своих бедах

Медиакорсети удалось пообщаться с мужчиной, который в начале текущей недели начал голодовку напротив Дома Республики в Уфе.

Как выяснилось, главного героя акции протеста зовут Виктор Головин. Он приехал на автомобиле в Уфу из села Мраково Кугарчинского района и готов лежать сутками возле своего автомобиля на самодельной лежанке. Автомобиль он украсил плакатами и зловещим черным флагом.

Виктор попытался изложить суть своих претензий на небольших плакатах, установленных рядом с легковым автомобилем, который пока на время стал его приютом. В текстах на плакатах допущено много грамматических ошибок, что выдает в Викторе простого работягу, не кончавшего университетов. Так оно и оказалось.

По словам Виктора, он протестует против судебного произвола и беспредела властей.

- В 2015 году мы купили дом у бывшего заместителя главы районной администрации Анатолия Иванова. Но дом оказался аварийным и непригодным для проживания, - рассказывает Виктор свою историю в который раз. – Мы обращались в Кугарчинский межрайонный суд с иском о расторжении договора купли-продажи дома, однако суд принял решение в пользу Иванова.

Виктор проживает вдвоем с 87-летней мамой. По его словам, он приезжал и устраивал такую же голодовку прошлым летом, еще в бытность главой региона Рустэма Хамитова. Но вынужден был прекратить тогда акцию, потому что его мама почувствовала себя плохо и попросила его приехать домой.

- И в прошлом году, и в этом году ко мне никто так и не вышел, кроме полиции, которая проверила документы, - рассказал Виктор Медиакорсети. – В этом году буду здесь голодать сколько смогу.