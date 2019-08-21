Медиакорсеть признана самым цитируемым интернет-СМИ в Башкирии

Сегодня, 21 августа, стали известны данные рейтинга медиаресурсов Башкирии по итогам второго квартала 2019 года. Наш сайт оказался на лидирующих позициях среди средств массовой информации, действующих на территории республики: мы заняли третье место в общем рейтинге и оказались первыми среди всех местных интернет-СМИ.

Индекс цитируемости Медиакорсети составил 102,8. В общем рейтинге цитирования мы уступили позиции только информагентству «Башинформ» (243,35) и ГТРК «Башкортостан» (171,12).

Это значит, что мы подготовили большое количество интересных авторских материалов, которые процитировали наши коллеги из других изданий.