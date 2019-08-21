Медиакорсеть признана самым цитируемым интернет-СМИ в Башкирии
Таково мнение экспертов компании «Медиалогия».
Сегодня, 21 августа, стали известны данные рейтинга медиаресурсов Башкирии по итогам второго квартала 2019 года. Наш сайт оказался на лидирующих позициях среди средств массовой информации, действующих на территории республики: мы заняли третье место в общем рейтинге и оказались первыми среди всех местных интернет-СМИ.
Индекс цитируемости Медиакорсети составил 102,8. В общем рейтинге цитирования мы уступили позиции только информагентству «Башинформ» (243,35) и ГТРК «Башкортостан» (171,12).
Это значит, что мы подготовили большое количество интересных авторских материалов, которые процитировали наши коллеги из других изданий.
Уточним, что рейтинг составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», в которую входят свыше 50 тысяч различных медиаресурсов.