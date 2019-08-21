Капитальный ремонт Башдрамтеатра вновь отложили из-за жалобы УФАС
Изначальная цена контракта составляла 441,78 млн рублей.
Как сообщает Коммерсантъ-Башкортостан, в УФАС Башкирии частично признали обоснованной жалобой, которую ранее подал в ведомство предприниматель Захаров. Из его жалобы следует, что заказчик лишает предусмотренной законом поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции.
Напомним, что согласно условий контракта, победитель аукциона должен сделать капремонт театра, которому в этом году исполняется 100 лет. Заказчик должен будет смонтировать новое звуковое, постановочное оборудование, освещение, обновить систему кондиционирования, а также провести ремонт большого и малого залов. Всем проведенным работам должна быть дана пятилетняя гарантия.
В итоге в УФАС приняли решение аукцион отложить до 13 сентября. Это происходит уже не в первый раз. Впервые аукцион на выбор подрядчика перенесли с 27 июня на 26 июля.