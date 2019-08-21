Горный университет Петербурга заключил соглашение о сотрудничестве с финскими коллега
На территории Хельсинки 21 августа прошла встреча ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко и ректора Лаппеенрантского технологического университета (ЛТУ) Юха-Матти Сакса.
В ходе совещания они подписали соглашение о совместной работе между Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и ЛТУ. Подписание состоялось в рамках визита президента Владимира Путина в Хельсинки.
Приоритетным направление организованного на базе Горного университета Центра компетенций будет продвижение системы стабильного развития минерально-сырьевой отрасли экономики страны. В этом им помогает высокая квалификация инженеров, а также применение инновационных технологий на обрабатывающих предприятиях, сообщает издание forpost-sz.ru.По словам Литвиненко, в планы развития Центра входит консолидация технических вузов и горнодобывающих предприятий. Совместно они будут трудиться над увеличением эффективности горной сферы. Он также отметил, что уже в текущем году запланировано заключение еще нескольких аналогичных договоров с четырьмя университетами. После число учебных заведений, входящих в Центр, хотят расширить до 12. Отмечается, что все институты расположены в разных странах. Юха-Матти Сакса сообщил о том, что Хельсинки уже давно сотрудничает с Горным университетом Петербурга в рамках модернизации горнодобывающей сферы. Кроме того, относительно небольшое расстояние между Лаппеенрантой и Санкт-Петербургом позволяет проводить совместные исследования, а также обмен студентами.
Как опорный вуз Центра компетенций ЛТУ займется исследованиями, направленными на изучение вопроса повышения эффективности в сфере добычи полезных ископаемых.
Еще одним из приоритетных направлений для Центра станет улучшение технологии переработки и утилизации бытовых отходов и опасных химикатов. Также эксперты рассмотрят механизм, позволяющий снизить парниковые выбросы в атмосферу.
Ранее вопросы защиты окружающей среды поднимал также президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинисте. Помощник руководителя Администрации Президента РФ Кирилл Молодцов отметил необходимость подобной сферы совместной работы, так как она поможет развить двусторонние отношения между Россией и Финляндией на долгий срок.