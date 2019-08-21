Горный университет Петербурга заключил соглашение о сотрудничестве с финскими коллега

Приоритетным направление организованного на базе Горного университета Центра компетенций будет продвижение системы стабильного развития минерально-сырьевой отрасли экономики страны. В этом им помогает высокая квалификация инженеров, а также применение инновационных технологий на обрабатывающих предприятиях, сообщает издание forpost-sz.ru.По словам Литвиненко, в планы развития Центра входит консолидация технических вузов и горнодобывающих предприятий. Совместно они будут трудиться над увеличением эффективности горной сферы. Он также отметил, что уже в текущем году запланировано заключение еще нескольких аналогичных договоров с четырьмя университетами. После число учебных заведений, входящих в Центр, хотят расширить до 12. Отмечается, что все институты расположены в разных странах. Юха-Матти Сакса сообщил о том, что Хельсинки уже давно сотрудничает с Горным университетом Петербурга в рамках модернизации горнодобывающей сферы. Кроме того, относительно небольшое расстояние между Лаппеенрантой и Санкт-Петербургом позволяет проводить совместные исследования, а также обмен студентами.