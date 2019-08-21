55-летнего жителя Сибая осудили за призыв к отделению двух республик

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, комментарии в социальных сетях с призывом, носящим явно экстремистский характер, обнаружили сотрудники ФСБ. Мужчина под вымышленным псевдонимом Денис Янов писал о том, что при отделении регионов возможны и насильственные действия.

Стремление к свободе сибайца правоохранители не оценили и возбудили в отношении него уголовное дело по ст. «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».