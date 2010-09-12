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Жители Башкирии смогут сдать опасные отходы в передвижную лабораторию
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Жители Башкирии смогут сдать опасные отходы в передвижную лабораторию

Сегодня, 10:21ОбществоДмитрий СаламатинФото: Министерство экологии РБ
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