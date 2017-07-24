В Башкирии родные пятый день ищут 17-летнего Руслана Яннурова

Руслан потерялся в Месягутово.

Руслан – кареглазый брюнет худощавого телосложения 1998 года рождения, рост примерно 178 см. Был одет в темно-синюю толстовку, светло-серую футболку, светлые штаны и сине-серые кроссовки.

Просьба сообщить всем, кто видел молодого человека или знает что-то о его местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.