В Башкирии родные пятый день ищут 17-летнего Руслана Яннурова

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Руслан потерялся в Месягутово.
Яннуров Руслан Марсович пропал в селе Месягутово Дуванского района Башкирии 16 августа, сообщили в ДПО Лиза Алерт.
Руслан – кареглазый брюнет худощавого телосложения 1998 года рождения, рост примерно 178 см. Был одет в темно-синюю толстовку, светло-серую футболку, светлые штаны и сине-серые кроссовки.
Просьба сообщить всем, кто видел молодого человека или знает что-то о его местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.
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