В Башкирии чиновник решил снести крест у православного молитвенного дома

В селе Красная горка Нуримановского района Башкирии произошел вопиющий случай нарушения религиозных прав местных жителей. Глава сельсовета распорядился снести крест у молитвенного дома местной православной общины. Прихожане уверены, что он сделал это исключительно из-за личной неприязни к их вере.

Молитвенный дом в Красной горке появился буквально несколько месяцев назад. Местной православной общине, зарегистрированной в апреле этого года, его отдала одна из прихожанок. Она в свою очередь получила здание по наследству. Дом освятили в честь блаженной Матроны Московской, известной в православной религии своими многочисленными чудотворениями. Внутри повесили иконы. Около месяца назад начали служить молебны, также организовали работу воскресной школы.

Фото: vk.com/prihodkr.gorka

Фото: vk.com/prihodkr.gorka

Фото: vk.com/prihodkr.gorka

- В селе около 500 православных верующих, а храма нет, ближайший в 30 километрах отсюда, - рассказал Медиакорсети местный священник, проитоиерей Андрей Бабошкин. – В селе выделен земельный участок под строительство храма, но там все только в начале процесса, до строительства еще очень долго. Поэтому, конечно, когда мы открыли этот дом, местные жители были очень рады. Никакого недовольства со стороны неправославного населения не было. Наоборот, например, когда привезли икону Матроны Московской пришли татары, башкиры, это был общий праздник.

Однако 13 августа произошел случай, который до глубины души возмутил местных прихожан. По словам отца Андрея, пока шел воскресный молебен во двор молитвенного дома «ворвался» председатель сельсовета Руслан Минниахметов с группой мужчин «крепкого телосложения». Они сорвали установленный во дворе крест, заявив, что он установлен здесь незаконно.

- Меня в тот день не было, прихожане читали акафист, - пояснил отец Андрей. – Были там только женщины преклонного возраста, которые, конечно, никак не могли противостоять противозаконным действиям мужчин.

По мнению прихожан, действия главы сельсовета можно объяснить только личной неприязнью к православию. Они уверены, что установили крест абсолютно законно, а кроме того, их богослужения никому не мешали, и это доказывается тем, что никаких претензий от местных неправославных жителей не было.

- Я думаю, что это его личная инициатива, и его мотив – нетерпимость, радикальные взгляды, - говорит отец Андрей. – Связано ли это с тем, что он принадлежит к другой вере, я не знаю. Я с ним сталкивался только один раз, когда для обустройства территории вокруг храма в селе Красный ключ понадобился чернозем. Впечатления остались далеко не самые лучшие. А после произошедшего я вообще с ним разговаривать не хочу. Что касается наших прав на участок, то есть завещание и вступление в наследство права собственности будет в октябре. Но это не повод, чтобы выдергивать крест.

Между тем, глава сельсовета Руслан Минниханов с обвинениями в свой адрес категорически не согласен.

- Участок, на котором они установили крест принадлежит умершему владельцу дома, а эта православная организация зарегистрирована по другому адресу, - заявил Минниханов Медиакорсети. – Передачу им этого объекта они еще не оформили юридически, поэтому установка креста была незаконной. В дом этот никто не врывался. Я зашел и предложил демонтировать крест. Находящиеся в нем женщины сказали, что сами это сделать не могут и попросили демонтировать крест нас. Это сделали несколько мужчин, а я стоял рядом и контролировал ход работ.

Председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Вячеслав Пятков считает, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Православная организация – в том, что установила крест, не оформив участок соответствующим образом. А глава сельсовета в том, что применил слишком резкий метод наведения порядка.

- Если участок находится в частной собственности, то данное лицо может передать его религиозной организации в аренду, оформив его надлежащим образом, - пояснил Пятков Медиакорсети. – Если переданное здание оформлено согласно законодательству, религиозная организация может начинать там богослужение. Но пока этого не произошло, устанавливать здесь какие-либо религиозные символы не рекомендуется. Это можно сделать только тогда, когда дом будет официально оформлен под культовое здание. Мы дали четкие рекомендации главам: никаких частных религиозных сооружений - мечетей, церквей, молитвенных домов и символов в частной собственности быть не должно, они могут принадлежать только религиозным организациям. Есть специальное положение совета о религиозных символах, в котором четко прописано, кто и где может их устанавливать.

Но при всем при этом, если территория огорожена и религиозная община молилась там, конечно, никому не позволено такие действия совершать (врываться на участок и демонтировать крест – прим.ред.). Можно было пригласить, объяснить, и если нарушение есть, предупредить.

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