В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за ливней и града сгубивших посевы

В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за ливней и града сгубивших посевы
В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за ливней и града сгубивших посевы
Вчера, 15:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: https://vk.com/id562082149
Тем, чей урожай побил крупный град необходимо обратиться надо сообщить о размере градин, уточнили в МЧС по Башкирии 21 июля.

В Куюргазинском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за капризов погоды, а точнее из-за сильных ливней и крупного града, что причисляется к опасным метеорологическим явлениям. Глава администрации района подписал соответствующее постановление вчера, 20 июля.

На сегодняшний день град и ливни уже успели нанести серьезные повреждения сельскохозяйственным насаждениям, но есть риск и того, что крупный град может также нанести ущерб зданиям, автомобилям и в особенности строениям в духе дачных домов.

Введенный в Куюргазинском районе режим местного ЧС действует для следующих сельских поселений: Свободинский, Шабагишский и Ленинский.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы