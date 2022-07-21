Стало известно, как будут выбирать ректора недавно созданного в Уфе вуза

Напомним, объединение БашГУ и УГАТУ в один вуз вызвало в обществе жаркие дискуссии. Однако глава Башкирии заявлял, что объединённый университет создается «не для того, чтобы что-то убить или сделать хуже», а для того, чтобы сделать «на порядок выше».