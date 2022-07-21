РЭО объявил об открытии площадки «Экологично = экономично» для отрасли обращения с ТК

Российский экологический оператор (РЭО) анонсировал открытие на базе ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» первой коммуникационной площадки «Экологично = экономично». Ею смогут воспользоваться те, кто производит упаковку, товары, а также операторы по обращению с отходами и переработчики.

Как сообщает 360tv.ru, ассоциация «Ресурс» является крупнейшей национальной ассоциацией, в которую входят региональные операторы и организации, которые утилизируют вторичные ресурсы и производят из них вторсырье, проектируют и изготавливают оборудование для отрасли. А «Экологично = экономично» - первая коммуникационная площадка, которая поможет производителям, утилизаторам и операторам по обращению с отходами напрямую сотрудничать друг с другом. По словам генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, таким образом производители, планирующие заменить упаковку, могут выбрать экономически оптимальный вариант, который обеспечит высокий уровень перерабатываемости. Ведь часть производителей останавливают свой выбор на неэкологичной и неперерабатываемой упаковке из-за отсутствия информации. «Экологично = экономично» будет содействовать конструктивному диалогу на эту тему, в котором смогут принять участие все заинтересованные лица. В ходе первого заседания участники узнали у экспертов, каковы должны быть параметры экологичной упаковки, услышали, что думают по этому поводу операторы отрасли по обращению с отходами и переработчики, изучили уже действующий опыт, когда ретейлеры и производители товаров меняют упаковку на перерабатываемую. По мнению Буцаева, при решении данной проблемы универсальные методы отсутствуют. Это можно сделать только за счет комплексного подхода. И разговоры о том, что важен не столько вид упаковки, сколько создание мощностей по сортировке и утилизации, неверны. Только один элемент этой конструкции не даст возможность решить задачу в целом. Нужна их совокупность. «Мы, в свою очередь, всегда поддержим те бизнесы, которые используют вторсырье», - пообещал Буцаев. В связи с этим он привел свежее постановление о зеленых закупках. Согласно ему, в приоритете окажутся компании, использующие вторресурсы в производстве своей продукции. И безусловно, в качестве серьезного экономического стимула, направленного на использование вторсырья, выступает РОП. Нужна такая экономическая поддержка, как экосбор. Благодаря ему стоимость вторичного сырья должна быть конкурентной со стоимостью оригинального. Поэтому в РЭО выступают за РОП, когда переработчики получают компенсацию стоимости утилизации. На площадке участники могут напрямую договориться о том, чтобы протестировать свою проектную или уже существующую упаковку на перерабатываемость и извлекаемость из потока отходов. Эту возможность обеспечат компании - члены ассоциации «Ресурс».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter