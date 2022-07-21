На воздушных воротах Уфы появилось граффити площадью 1000 квадратных метров

На воздушных воротах Уфы появилось граффити площадью 1000 квадратных метров
На воздушных воротах Уфы появилось граффити площадью 1000 квадратных метров
Вчера, 19:17ОбществоЭлина СайфрановаФото: пресс-служба Уфимского аэропорта
Граффити было посвящено присвоению Уфе статуса «Город трудовой доблести».

В уфимском аэропорту на здании ангара Ту-154 появилось граффити площадью в одну тысячу квадратных метров. Как уточняет пресс-служба аэропорта, изображение посвящено званию «Города трудовой доблести». Напомним, что данное звание Уфа получила еще в 2020 году.

Граффити создавалось шесть дней, а для нанесения изображения потребовалось 80 литров краски. Так, художники нарисовали военные самолеты времен ВОВ и надпись «Уфа — город-герой труда». Увидеть изображение своими глазами можно со стороны привокзальной площади перрона.

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