Минеева: Субъекты МСП продолжат получать компенсации за пользование СБП до конца года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы компенсации расходов за пользование отечественной системой быстрых платежей (СБП) для предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2022 года. О важности данного шага рассказала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

По словам Татьяны Минеевой, СБП является альтернативой традиционным расчетам с использованием банковских карт и пролонгация этой программы направлена на помощь малому и среднему бизнесу в непростых экономических условиях, а также на усиление популярности сервиса. Об этом пишет vostokmedia.com. “СБП создавалась как альтернатива привычным расчетам с использованием банковских карт. Однако обратная связь от бизнеса показывает, что в реальности на долю оплаты по СБП приходится всего от 0,15% до 1% от общего объема платежей. Есть ряд выявленных проблем, и необходима системная доработка процесса перехода на платежи СБП”, - добавила она. Отмечается, что такая мера позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов. Кроме того, она должна послужить стимулом подключиться к системе для тех предпринимателей, которые этого еще не сделали. Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных банковских приложений. Так, для продавцов комиссия составляет не более 0,7% от стоимости товара (в 2-2,5 раза ниже, чем у других платежных операторов). Банк, подключенный к СБП, должен передавать Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии. Затем в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в банк, а после этого в течение 5 дней банк должен перечислить компенсацию предпринимателям. Глава Минэкономразвития Максим Решетников пояснил, что государство продолжит компенсировать малому и среднему бизнесу расходы за использование СБП. За время действия программы банкам было выплачено более 400 млн рублей. Он добавил, что по окончании первого полугодия нынешнего года объем закупок у субъектов МСП вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучших показателей по использованию системы с начала 2022 года добились предприниматели Костромской, Ленинградской и Астраханской областей. Отмечается, что действие программы компенсации расходов предпринимателей на использование отечественной системы быстрых платежей началось в 2021 году и неоднократно продлевалось. Как добавили в кабмине, программа компенсаций малому и среднему бизнесу реализуется по поручению президента России.

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