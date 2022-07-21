Минеева: Столичный бизнес может протестировать бизнес-идеи в стартап-школе МБМ

Минеева: Столичный бизнес может протестировать бизнес-идеи в стартап-школе МБМ
Минеева: Столичный бизнес может протестировать бизнес-идеи в стартап-школе МБМ
Вчера, 19:45ОбществоФото: фрагмент видео
Столичный центр занятости населения “Моя работа” и ГБУ “Малый бизнес Москвы” (МБМ) подготовили для начинающих предпринимателей обучающий курс. О новом проекте рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

“Отмечу, что по программе обучающего курса запланировано обучение основам бухгалтерского учета и юридической грамотности. Это очень важная часть: практика 36 общественных приемных показывает, что предпринимательская грамотность - крайне востребованное и нужное «поле» в ежедневной работе бизнеса”, - цитирует vostokmedia.com слова Татьяны Минеевой.

Предполагается, что в ходе обучения участники курса получат практические навыки ведения бизнеса, смогут поработать в кругу единомышленников, а также протестировать бизнес-идею и доработать ее.

По словам руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгения Стружака, в настоящее время центр занятости населения постоянно работает над совершенствованием программы обучения начинающих бизнесменов. Он отметил, что к уже имеющимся обучающим мероприятиям добавился и курс стартап-школы МБМ.

“Эксперты проведут занятия по командообразованию, нетворкингу, бизнес-планированию и моделированию, маркетингу, продажам, юридическим и бухгалтерским аспектам ведения бизнеса и проектному управлению. По окончании обучения каждому ученику выдадут сертификат о прохождении курса”, - добавил Евгений Стружак.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, занятия начнутся 25 июля во флагманском центре “Моя работа”, который расположен по адресу: улица Шаболовка, дом 48.

Принять участие в обучении смогут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте центра.

Ранее стало известно, что представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут арендовать у города помещения для ведения бизнеса в семи округах столицы. Их можно использовать под открытие супермаркетов, офисов, аптек, медицинских центров, автошкол и другие учреждения дополнительного образования.

Как сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, все объекты сдаются на срок от года до пяти лет. Прием заявок по объектам завершится в период с 5 по 16 августа. Участие в торгах могут принять все желающие, аукционы пройдут в открытой электронной форме в августе.

Кроме того, в рамках поддержки бизнеса в Москве предоставляются в аренду земельные участки для строительства производственных объектов за один рубль в год. В городе заключили уже семь таких договоров.

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