Издевательство над психикой: в Стерлитамаке оповещают об утонувших в тихий час

Профилактическая мера вместо положительного эффекта только вредит горожанам — громкоговорители включают ровно в 14:00, когда у детей тихий час, пожаловалась в соцсетях одна из жительниц Советского района.

Женщина сообщила, что в это время ее старший ребенок находится в детском саду, а младший дома, но у обоих детей — тихий час. «Живем на [улице] Мира, ну нет сил уже терпеть, в час ребенок засыпает, да не только у меня, у знакомых здесь у многих тоже в это время дети спят, в детском саду точно до 15:30 тихий час. Которую неделю, ежедневно в 14:00 включают оповещение ну можно же это сделать до 13:00 и после 15:00», — написала она. Она вспоминает, что в прошлом году громкоговорители включали в другое время, не в тихий час. «Ну пожалуйста, пожалейте нас. При закрытых окнах очень громко, будят детей», — добавила она. Еще одна горожанка сообщила, что неудобство от оповещений испытывают также жители улицы Имая Насыри. Мария З. отметила, что громкоговорители видны из окон ее квартиры, при этом рядом находится детский сад. «Мы тоже каждый день это слушаем, надоело», — прокомментировала она. «Так же. Ребенок грудной болеет, только уснет — и начинается „бубубу“. Понимаю, что полезная информация, но время надо выбрать другое», — сообщила Ольга И. Ирина К. добавила, что уже жаловалась по этому поводу в мэрию Стерлитамака и в Уфе, однако громкость становится все сильнее. Трансляцию слышно даже из-за закрытых окон. «А кому нужны эти оповещения здесь, в городе? Тонут на речках за городом, а не в городе! Пожары случаются в большинстве своем у людей, ведущих нетрезвый образ жизни, это им в окна нужно включать предупреждения и оповещения!», — написала она. Профилактические трансляции она назвала «издевательством над психикой людей, отметив, что ни одном городе нет такого абсурдного оповещения».

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