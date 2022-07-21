ИРИ назвал драйверы российской экономики как «20 главных событий России за 20 лет»

Институт развития интернета при участии холдинга 1MI представил национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выяснили, какие события современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.

По итогам прошедших двадцати лет российская экономика показала рекордный рост. Это стало возможным благодаря одному из главных драйверов страны, а именно бизнесу. Благодаря развитию бизнеса появляются рабочие места, создаются товары, а также формируются налоговые поступления в бюджет. В нынешнее время наше государство входит в весьма непростой период, сопряженный с колоссальным внешним давлением на экономику: санкции, отказ от поставок товаров, проблемы с проведением платежей, разрывы в цепях поставок — все это может стать сложным испытанием. В этой ситуации максимально важно поддержать бизнес. Об этом пишет newsnn.ru. В этом году в России были приняты меры для стимулирования предпринимательской инициативы. Так, в рамках программы льготного кредитования бизнес получил возможность получения кредитов со ставками до 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса. Воспользоваться льготным кредитованием могут предприятия разнообразных профилей деятельности: от сельского хозяйства до сферы культуры, спорта, досуга и развлечений. Другая мера, призванная снизить потери бизнеса, — это расширение функциональности возможностей системы быстрых платежей, которая сменит ушедшие из страны платежные системы. Кроме того, государством инициировано снижение комиссии за эквайринг до 31 августа. Так, для компаний, продающих продукты, товары повседневного спроса, лекарства, медицинские изделия, топливо, оказывающих услуги в сфере связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, пассажирских перевозок, установлена процентная ставка всего 1%. При этом доступны возможности изменения сроков уплаты налогов и сдачи отчетности. Более того, бизнес получил возможность получить субсидии из фонда социального страхования для поощрения занятости при найме на работу молодых специалистов, людей с ограниченными возможностями, а также бывших военнослужащих и др. Еще одно нововведение — это мораторий на плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ИП. Теперь предприниматели могут направить все свое внимание на решение приоритетных задач.

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