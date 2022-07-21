Хабирова просят помочь деревне получить 450 тысяч рублей, полагающихся за вакцинацию

На выигрыш жители Новоусманово хотели отсыпать дорогу, но денег от «Ассоциации муниципальных образований Башкирии» деревне-призеру так и не выплатила, на что Хабирову и пожаловался Салават Исхаков 21 июля.

Житель деревни Новоусманово, что в Чишминском районе, от лица всей деревни обратился к Радию Хабирову с историей о конкурсе «Здоровое село». По словам Исхакова деревня проявила недюжинную сознательность в вакцинации — активно прививающаяся деревня Новоусманово заняла третье место в конкурсе за которое деревне полагалось 450 тысяч рублей. На выигрыш деревня имела планы, причем общественно важные и полезные для всех — отсыпать деревенские улицы или хотя бы их часть, в зависимости от того, на что хватило бы выигрыша. Но в момента победы минул год, а на балансе деревне обещанного выигрыша так и не появилось, а у местных жителей не нашлось иного выхода кроме как обратиться за помощью к главе Башкирии. Отсыпку нужно сделать до осенней слякоти. Просим Вас разобраться и помочь ускорить Ассоциацию в перечислении этих денег.Салават Исхаков В Ассоциации «Совета муниципальных образований республики Башкортостан» корреспонденту Mkset подтвердили, что выплата выигрыша действительно еще не переведена в бюджет деревни, однако от обязательств в выплате выигрыша там не отказываются. Выплата пополнит бюджет деревни после того как сама Ассоциация получит денежные средства.

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