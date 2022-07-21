Хабирова просят помочь деревне получить 450 тысяч рублей, полагающихся за вакцинацию

Хабирова просят помочь деревне получить 450 тысяч рублей, полагающихся за вакцинацию
Хабирова просят помочь деревне получить 450 тысяч рублей, полагающихся за вакцинацию
Вчера, 16:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
На выигрыш жители Новоусманово хотели отсыпать дорогу, но денег от «Ассоциации муниципальных образований Башкирии» деревне-призеру так и не выплатила, на что Хабирову и пожаловался Салават Исхаков 21 июля.

Житель деревни Новоусманово, что в Чишминском районе, от лица всей деревни обратился к Радию Хабирову с историей о конкурсе «Здоровое село». По словам Исхакова деревня проявила недюжинную сознательность в вакцинации — активно прививающаяся деревня Новоусманово заняла третье место в конкурсе за которое деревне полагалось 450 тысяч рублей.

На выигрыш деревня имела планы, причем общественно важные и полезные для всех — отсыпать деревенские улицы или хотя бы их часть, в зависимости от того, на что хватило бы выигрыша.

Но в момента победы минул год, а на балансе деревне обещанного выигрыша так и не появилось, а у местных жителей не нашлось иного выхода кроме как обратиться за помощью к главе Башкирии.

Отсыпку нужно сделать до осенней слякоти. Просим Вас разобраться и помочь ускорить Ассоциацию в перечислении этих денег.Салават Исхаков

В Ассоциации «Совета муниципальных образований республики Башкортостан» корреспонденту Mkset подтвердили, что выплата выигрыша действительно еще не переведена в бюджет деревни, однако от обязательств в выплате выигрыша там не отказываются. Выплата пополнит бюджет деревни после того как сама Ассоциация получит денежные средства.

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