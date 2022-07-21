«Гостей стыдно звать»: Хабирову пожаловались на адские условия в электричке на Айгир

В свою очередь редакция Mkset в начале июля побывавшая на Айгире почти в полном составе может с уверенностью подтвердить слова обращения автора о переполненных вагонах на станции Инзер. Воочию удалось увидеть и немало туристов, которые попросту не смогли втиснуться в вагоны, и так и остались на инзерском перроне с огромными рюкзаками за плечами. И если в том, что туристический потенциал республики надо всеми способами развивать, растить и укреплять никто не сомневается, то в вопросе об увеличении количества вагонов в сверхпопулярной электричке остается открытым.