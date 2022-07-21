Голодовка, ЧС из-за града в Башкирии и адские условия в электричках

Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев. Федеральный центр будет из резервного фонда возмещать регионам расходы понесенные на размещение и питание вынужденных переселенцев. Башкирия получит чуть меньше 14 миллионов рублей, а именно 13,99 миллионов рублей. Республика получила куда меньше средств по сравнению с другими регионами ПФО, к примеру Самарская область получила больше всех в ПФО — 64,6 миллиона рублей.