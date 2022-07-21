Голодовка, ЧС из-за града в Башкирии и адские условия в электричках

Голодовка, ЧС из-за града в Башкирии и адские условия в электричках
Голодовка, ЧС из-за града в Башкирии и адские условия в электричках
Вчера, 21:58ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события на вечер 21 июля в Башкирии по версии MKset.

В Уфе дольщики «Дома смерти» — жилого комплекса на улице Пархоменко — объявили о проведении бессрочной голодовки. Предварительно они уведомили о проведении акции главу региона Радия Хабирова, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и президента России Владимира Путина.

Россия возместит Башкирии 14 млн рублей потраченных на размещение и питание беженцев. Федеральный центр будет из резервного фонда возмещать регионам расходы понесенные на размещение и питание вынужденных переселенцев. Башкирия получит чуть меньше 14 миллионов рублей, а именно 13,99 миллионов рублей. Республика получила куда меньше средств по сравнению с другими регионами ПФО, к примеру Самарская область получила больше всех в ПФО — 64,6 миллиона рублей.

В Куюргазинском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за капризов погоды,, а точнее из-за сильных ливней и крупного града, что причисляется к опасным метеорологическим явлениям. Глава администрации района подписал соответствующее постановление вчера, 20 июля.

Хабирову пожаловались на адские условия в электричке на Айгир. Пассажиры сверхпопулярного туристического маршрута Уфа-Инзер-Айгир шокированы условиями в электричке и требуют решить вопрос и наказать виновных. До станции Инзер электричка из двух-трех вагонов едет конечно заполненная, но во всяком случае кондукторы и желающие посетить туалет могут передвигаться по ней. Однако ситуация радикально меняется на станции Инзер.

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