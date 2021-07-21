Жители Башкирии трое суток пытались добраться домой на самолете

Первую вынужденную посадку самолет совершил спустя несколько часов полета в Ташкенте. Причиной стала ошибочно сработавшая пожарная сигнализация. Предоставить самолет сразу, у авиакомпании не получилось и пассажирам предложили ожидать. Спустя 15 часов самолет для них наконец-то нашелся, но все это время 200 человек были вынужденны провести в аэропорту. Так как свежих ПРЦ-тестов у них не оказалось, а без них, людей отказались заселить в гостиницу.