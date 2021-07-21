Власти Уфы решили реконструировать площадь перед Дворцом спорта после жалоб жителей

Власти Уфы решили реконструировать площадь перед Дворцом спорта после жалоб жителей
Власти Уфы решили реконструировать площадь перед Дворцом спорта после жалоб жителей
Сегодня, 09:10ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: SportInRoB/wikipedia.org
За решение этого вопроса в мэрии взялись после многочисленных просьб горожан.

В ходе оперативного совещания в мэрии Уфы стало известно о том, что площадь перед Дворцом спорта будет реконструирована.

На площади уже появились ограждения, как пояснил глава Октябрьского района Сергей Плотников, в ближайшее время он предоставит предложения по использованию площади.

Напомним, что в минувшие выходные, жители столицы активно обращались к главе республики с просьбой реконструировать площадь перед Дворцом спорта. По их мнению, на этом месте должен быть возведен сквер для прогулок с детьми.

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