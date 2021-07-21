В Башкирии упростили оформление бесплатного получения продуктов «Молочной кухни»

В Башкирии упростили оформление бесплатного получения продуктов «Молочной кухни»
В Башкирии упростили оформление бесплатного получения продуктов «Молочной кухни»
Сегодня, 17:31ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
МФЦ Башкирии начал принимать заявления на бесплатное получение продукции «Молочной кухни». Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и услуг республики.

Для оформления необходимо заполнить в офисе МФЦ заявление на получение специализированного питания и карточку получателя, а также представить ряд документов. Ранее подать заявление и документы можно было только в специализированных пунктах выдачи «Молочная кухня».

Сухие смеси и молочную продукцию учреждения могут получить беременные женщины и кормящие матери, относящиеся к категории малоимущих граждан. Также данные льготы положены детям в возрасте до трёх лет из малоимущих семей и детям, оставшимся без попечения родителей.

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