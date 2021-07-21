Skillbox и Клипы ВКонтакте обучат видеоблогингу

Skillbox и Клипы ВКонтакте обучат видеоблогингу

Skillbox и Клипы ВКонтакте обучат видеоблогингу

21 июля, 16:53
Общество
Фото: Вконтакте
20 июля стартует бесплатный онлайн-курс по видеоблогингу «Школа клиперов».

Его преподавателями станут топовые блогеры-миллионники: Катя Клэп, Стас Круглицкий, Саша Спилберг, Мурад Османн и другие. Подать заявку на получение гранта можно уже сейчас, количество конкурсных мест — 1 500. Как стать видеоблогером в экосистеме VK, расскажут на образовательной платформе Skillbox.

Skillbox и Клипы ВКонтакте расскажут, как стать популярным блогером, и научат снимать вертикальные видео. За три месяца студенты узнают, как создавать качественный контент, и освоят способы его продвижения, погрузятся в цикл продакшена ролика: от написания сценария до настройки света, композиции и монтажа.

Каждый преподаватель курса будет вести один из восьми специализированных модулей. Так, Евгений Ершов обучит урокам актёрского мастерства, Саша Спилберг расскажет о формировании уникального авторского стиля и коллаборациях с брендами, Катя Клэп — о креативности, способах её развития и методиках разработки креатива. Даша Боровик поделится лайфхаками о том, как подготовить и провести съёмку, а Стас Круглицкий — о трендах в создании вертикальных видео.

Для тех, кто выполнит все домашние задания, откроется доступ к бонусному модулю по монетизации контента от блогера Андрея Федотова. Выпускники, которые успешно пройдут весь курс, получат возможность присоединиться к закрытому комьюнити Клипов ВКонтакте с эксклюзивными анонсами новых челленджей.

Подать заявку на обучение уже сейчас можно на сайте: vkclipers-skillbox.ru

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