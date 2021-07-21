«Сибстекло» реализовало инвестиционный проект на 1,5 миллиарда рублей

«Сибстекло» реализовало инвестиционный проект на 1,5 миллиарда рублей
«Сибстекло» реализовало инвестиционный проект на 1,5 миллиарда рублей
Сегодня, 22:06ОбществоФото: sibstek.ru
Компания «Сибстекло», входящая в РАТМ Холдинг, реализовала крупный инвестпроект стоимостью более 1,5 млрд рублей. Руководство компании надеется увеличить производительность стекольных комплексов на 30%.

Компания ввела в работу новую стекловаренную печь, которая уже вышла на плановые показатели. Новое оборудование дает возможность выпускать 850 млн единиц стеклотары в год, пишет nsk.dk.ru.

Президент Национального объединенного совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» Виктор Осипов назвал «Сибстекло» одним из самых крупных отраслевых игроков. В прошлом году в стекольных комплексах РАТМ Холдинга изготовили 643,3 млн стеклоизделий — это на 8% больше, чем в 2019 году.

Новая печь на 25% снижает удельный расход энергоресурсов и выброс диоксида углерода. Она также позволяет одновременно производить изделия разного типа, чем может похвастаться лишь несколько предприятий в России.

Как рассказал генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор, ключевыми потребителями их продукции являются пивоваренные компании. Производство упаковки для них — это 70% в структуре продукции «Сибстекла».

«Бутылка должна быть идеальной — с хорошей геометрией, равномерной толщиной стенок, с высокой механической прочностью», — отметил Мор. Он добавил, что в последние годы средний вес бутылок уменьшился за счет технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание). Это позволяет сдерживать отпускные цены и открывает пути для поиска альтернативных источников сырья.

В ближайшие полтора года компания запустит новый технологический комплекс по обработке отходов стекла производительностью 14 тонн вторичного сырья в час. Это усовершенствует качество расплава сырьевых компонентов и снизит техногенное воздействие на атмосферу.

Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран отметил, что реализация программы технического перевооружения повысила качество стеклоизделий. Теперь инициативы компании поддерживают банки и институты развития, что положительно сказывается на результатах.

«В сравнении с 2018 годом производительность стекольных комплексов увеличилась в 1,7 раза, налоговые отчисления — в 2,5 раза», — добавил он.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы