«Сибстекло» реализовало инвестиционный проект на 1,5 миллиарда рублей

Компания ввела в работу новую стекловаренную печь, которая уже вышла на плановые показатели. Новое оборудование дает возможность выпускать 850 млн единиц стеклотары в год, пишет nsk.dk.ru.
Президент Национального объединенного совета предприятий стекольной промышленности «СтеклоСоюз» Виктор Осипов назвал «Сибстекло» одним из самых крупных отраслевых игроков. В прошлом году в стекольных комплексах РАТМ Холдинга изготовили 643,3 млн стеклоизделий — это на 8% больше, чем в 2019 году.
Новая печь на 25% снижает удельный расход энергоресурсов и выброс диоксида углерода. Она также позволяет одновременно производить изделия разного типа, чем может похвастаться лишь несколько предприятий в России.
Как рассказал генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор, ключевыми потребителями их продукции являются пивоваренные компании. Производство упаковки для них — это 70% в структуре продукции «Сибстекла».
«Бутылка должна быть идеальной — с хорошей геометрией, равномерной толщиной стенок, с высокой механической прочностью», — отметил Мор. Он добавил, что в последние годы средний вес бутылок уменьшился за счет технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание). Это позволяет сдерживать отпускные цены и открывает пути для поиска альтернативных источников сырья.
В ближайшие полтора года компания запустит новый технологический комплекс по обработке отходов стекла производительностью 14 тонн вторичного сырья в час. Это усовершенствует качество расплава сырьевых компонентов и снизит техногенное воздействие на атмосферу.
Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран отметил, что реализация программы технического перевооружения повысила качество стеклоизделий. Теперь инициативы компании поддерживают банки и институты развития, что положительно сказывается на результатах.
«В сравнении с 2018 годом производительность стекольных комплексов увеличилась в 1,7 раза, налоговые отчисления — в 2,5 раза», — добавил он.