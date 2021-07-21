«Сибстекло» реализовало инвестиционный проект на 1,5 миллиарда рублей

«Бутылка должна быть идеальной — с хорошей геометрией, равномерной толщиной стенок, с высокой механической прочностью», — отметил Мор. Он добавил, что в последние годы средний вес бутылок уменьшился за счет технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание). Это позволяет сдерживать отпускные цены и открывает пути для поиска альтернативных источников сырья.