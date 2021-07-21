МВД Башкирии за месяц возбудило 30 уголовных дел о подделке справок по COVID-19

В МВД Башкирии сообщили о 30 уголовных делах возбужденных по факту подделки сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили сегодня, 21 июля.
Одним из недавних случаев стало обнаружение 30 справок у 51-летнего жителя города Октябрьский. Все поддельные документы были обнаружены у него дома и были изготовлены на разные фамилии.
Предприимчивый мужчина подделывал два вида справок. Одна часть была об определении РНК коронавируса, вторая — о якобы проведенных на исследованиях на антитела M (LgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом.
Кроме поддельных справок, у него были изьяты оргтехника, оттиски печатей и деньги в размере более 30 тысяч рублей.
В отношении мужчины было также возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».