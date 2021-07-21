Минздрав и МВД Башкирии задолжали БашРТС более 14 миллионов рублей

Минздрав и МВД Башкирии задолжали БашРТС более 14 миллионов рублей
Минздрав и МВД Башкирии задолжали БашРТС более 14 миллионов рублей
Сегодня, 11:57ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Ведомства могут остаться без отопления, если не погасят долг вовремя.

О задолжности министерств перед ресурсоснабжающей компанией сообщает сегодня, 21 июля, «Эхо Москвы в Уфе».

Как выяснилось, сумма более 14 миллионов рублей образовалась за период с марта по апрель этого года.

— Крупнейшими должниками являются управления МВД России по Уфе и Стерлитамаку, на долю которых приходится почти 50% задолженности Министерства внутренних дел по РБ. Также в числе крупных неплательщиков центральные районные больницы и поликлиники Уфы, Ишимбая, Благовещенска, Стерлитамака, Нефтекамска и Салавата», — сообщили в «БашРТС».

Самая большая задолжность, более 4-х миллионов рублей, имеется у Ишимбайской центральной районной больницы. В ресурсоснабжающей организации высказали свое мнение о том, что министерства имеют достаточные средства на погашение долга.

В случае, если долг не будет погашен до начала отопительного сезона, министерствам грозит остаться работать в неотапливаемых помещениях, а в худшем случае судебный иск.

Отметим, что ранее лидер КПРФ в Башкирии заявил о нарушениях БашРТС и коррумпированности Госкомтарифа.

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