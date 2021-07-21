Газпромбанк Автолизинг и DiDi объявили о партнерстве

«Газпромбанк Автолизинг» стал участником лизинговой программы сервиса по заказу поездок «DiDi Парк». Она позволяет таксопаркам, которые являются партнерами сервиса, обновить свои автомобили и воспользоваться скидками и субсидиями.

Как сообщает inkazan.ru, по условиям программы таксопарк может получить от 2500 рублей за автомобиль от сервиса DiDi. При этом на машине, которая участвует в данной акции, должно быть совершено не менее 450 поездок в месяц. Сумма вознаграждения рассчитывается индивидуально, исходя из параметров каждого автомобиля. Помимо этого, таксопарк может рассчитывать на скидку до 12 процентов, которую предоставят партнеры — производители автомобилей, участвующих в программе. Это Renault, Lada, Chevrolet, Kia и Skoda с комплектацией, адаптированной под работу в такси. В рамках акции Renault Logan предоставляется «Газпромбанк Автолизинг» в розницу по цене 780 тысяч рублей. Но участникам программы, которые получат скидку в размере 10 процентов, он обойдется в 702 тысячи рублей. Lada Granta и Vesta идут со скидкой в 6 процентов, Chevrolet — в 8. Например, Lada Vesta Comfort, оснащенную кондиционером, которая стоит свыше 900 тысяч рублей, за счет скидок и субсидий можно будет приобрести за 778,4 тысячи рублей. По словам операционного директора DiDi в России Даниила Петина, такие запущенные ими проекты помогают устранять барьеры, и, тем самым, партнеры получают возможность расширять автопарки на выгодных условиях. «В конечном счете это способствует развитию малого бизнеса в сфере такси в регионах и создает новые возможности занятости», — считает он. Как говорит генеральный директор «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова, сегодня такси является одним из самых активных сегментов в сфере пассажирских автоперевозок. Только в первом полугодии таксопарки приобрели на 50 процентов больше машин, чем в прошлом году. «Нынешнее партнерство дает возможность нашим клиентам оказывать услуги перевозки всегда на новых авто, даже несмотря на их дефицит в салонах дилеров», — отмечает она. Преференции, которые предоставляют автопроизводители согласно условиям данной лизинговой программы, дают возможность клиентам «Газпромбанк Автолизинг» найти нужный им автомобиль в срок. Также они могут заправлять свою машину по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть» со скидкой до 7 процентов.

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