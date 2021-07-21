«Единая Россия» призвала сделать выборы безопасными от коронавируса

«Единая Россия» призвала сделать выборы безопасными от коронавируса
«Единая Россия» призвала сделать выборы безопасными от коронавируса
Сегодня, 19:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
«Единая Россия» призвала все политические силы на добровольной основе соблюдать все пункты соглашения «За безопасные выборы!». Партия предложила придерживаться санитарных норм в ходе избирательного процесса и свести к минимуму число массовых мероприятий.

Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совместном брифинге с главврачом “Коммунарки” Денисом Проценко в московской больнице № 40. Он отметил, что предвыборная гонка проходит в условиях распространения инфекции COVID-19, сообщает nashgorod.ru.

Турчак заявил, что ЕР будет строго придерживаться требований региональных и санитарных властей по соблюдению карантина. Он также добавил, что партия призывает к этому все остальные политические силы.

В свою очередь Денис Проценко подчеркнул, что тяжелые больные и летальные исходы после заражения коронавирусом – это не пустые слова. Он призвал соблюдать социальную дистанцию и правильно носить средства индивидуальной защиты. По его словам, сегодня также очень важна вакцинация от COVID-19, особенно для тех, кто работает с людьми.

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