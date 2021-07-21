«Блатная» вакцина: как жители Башкирии охотятся за «КовиВаком» и что из этого выходит

— Конечно, вакцинироваться стоит, если боитесь заболеть. Все вакцины безопасны, а вот к их эффективности у меня пока ряд вопросов. Также непонятно, как поведет иммунитет человека, он ведь у каждого разный. У меня бы не было вопросов, если бы в ВОЗ были опубликованы официальные документы по всем вакцинам. Но я знаю, что она создавалась даже без плана разработки, и много случаев, когда в пунктах говорят, что колют одну вакцину, а на самом деле другую. У моих знакомых родители работают на нашем производстве вакцины и говорят, что они ее якобы содержат не по нормам и получается, что это лотерея — вколют тебе активную вакцину или нет.