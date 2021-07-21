«Блатная» вакцина: как жители Башкирии охотятся за «КовиВаком» и что из этого выходит

20 февраля 2021 года на сайте Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита) появилась информация о том, что в России была зарегистрирована третья вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак».
Как указано на сайте Центра, «КовиВак» представляет собой инактивированную цельновирионную вакцину. Ее уникальность состоит в том, что она разработана на платформе детской инактивированной полиомиелитной вакцины, которая разрабатывается для иммунизации детей с 3-месячного возраста и, таким образом, у «КовиВака» нет подобных аналогов в Европе или США.
Особенностью и главным отличием «КовиВака» от других антикоронавирусных вакцин называют то, что он сделан по самой старой технологии — данная вакцина содержит инактивированный («убитый») вирус-возбудитель с добавкой универсального стимулятора иммунитета (гидроокиси алюминия). Это же в качестве «плюса» отмечают и пользователи соцсетей, в том числе и на территории Башкирии.
Однако объективных доказательств считать «КовиВак» лучшей из российских вакцин от коронавируса сегодня нет. По данным стопкоронавирус.рф от 8 июня, на данный момент все имеющиеся вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований, — в связи с положительными результатами первых двух. Вакцина «Спутник V» прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях). Тогда как третья фаза испытаний «КовиВака» началась в начале июня — результатов пока нет, но разработчики уже оценили эффективность вакцины в 80%.
Как сообщается на Стопкоронавирус.рф, эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6%. Антитела к коронавирусу после вакцинации препаратом были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет сформировался у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания. Также вакцина имеет самые низкие риски побочных эффектов, и как утверждается на сайте, составляет 0,27%.
Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ, «ЭпиВакКорона» имеет стопроцентную эффективность против вируса. Однако открытых данных исследований опубликовано пока так и не было.
Что же касается «КовиВака», то тут остается только верить на слово директору Центра Айдару Ишмухаметову, который утверждает, что эффективность после первой прививки составляет 70%, а к 21-му дню повышается до 90%. Открытых данных исследований по ней также нет, но разработчики обещают, что ждать осталось совсем недолго, и официальные данные выйдут в свет уже в августе–сентябре этого года.
Несмотря на пока неподтвержденную эффективность «КовиВака», жители Уфы и Башкирии все же проявляют активный интерес к данной вакцине и желают привиться именно ей. Мы собрали несколько рассказов уфимцев о том, как им удалось (или не удалось) уколоться столь желаемой вакциной. Примечательно, что некоторые не скрывают — получить дозу заветного «КовиВака» им помогли полезные связи в медицинской сфере и нужные знакомства.
В то время как одни вымаливают «КовиВак», ссылаясь на медпоказания и обивая пороги кабинетов, работникам медучреждений данную вакцину предлагают сами врачи. Такую историю рассказала собеседница Mkset, пожелавшая остаться неизвестной.
— Я работаю в поликлинике, но сама я не медик, специалист смежной области, уточнять не буду. Конец мая и большую половину июня почти полностью провела на больничном, мазки ковид не подтверждали, но кашель никак не проходил, лечилась и антибиотиками, и ингаляции делала, ничего не помогало, — поделилась женщина.
— «КовиВак» я не просила, но лечащий врач, как я думаю, взвесила возможные риски. И в прививочный кабинет зашла со мной, сказала делать «КовиВак», — поделилась работница поликлиники. Доза для нее нашлась.
Приключение продолжилось при получении второго компонента.
— Я пришла делать прививку, уточнила, что у меня сделан «КоВивак».
В процедурном кабинете на меня гаркнули, мол, «всем подавай КовиВак, нет его», но одна из медсестер сказала коллеге, что это второй компонент. Вот так я и привилась «КовиВаком», заключила женщина.
Другая уфимка сообщила, что «КовиВак» в республике могут сделать только при определенных условиях.
— «КовиВак» всем подряд не колют, только если есть весомые хронические заболевания, противопоказания к «Спутнику», — уточнила она.
Работник крупного предприятия в Уфе Гульназ (имя изменено — прим.ред.) полтора месяца искала возможность привиться «КовиВаком». Говорит, что очень обрадовалась, когда начальство сообщило, что сделало заявку на «КовиВак» для своих работников. Однако потом что-то пошло не так.
— Через некоторое время нам сообщили, что вакцинировать всех работников будут «Спутником», а с «КовиВаком» какие-то проблемы. Сказали, что на огромное предприятие выделили лишь несколько доз, — признается женщина.
Собеседница также удивлена новостью о том, что на заводе «Фармстандарт» в Уфе нашли нарушения при производстве «Спутника V». По ее мнению, найденные там нарушения очень серьезные.
— Официально заявлялось о том, что нарушения касаются качества линий розлива и халатов у работников на розливе. Условия стерильности там, скорее всего, были нарушены. Возможно, какая-то часть «Спутника», произведенного в Уфе, может быть нестерильной, и по правилам такую партию должны были уничтожить. Производство вакцины — процесс очень дорогой, поэтому судьба возможных нестерильных доз вызывает вопросы, — объяснила уфимка.
Студентка БГМУ Алина (имя изменено — прим.ред.), несмотря на обязательную вакцинацию всех студентов-медиков, все же пытается отложить свою вакцинацию в долгий ящик, так как она плохо переносит любые прививки.
— Конечно, вакцинироваться стоит, если боитесь заболеть. Все вакцины безопасны, а вот к их эффективности у меня пока ряд вопросов. Также непонятно, как поведет иммунитет человека, он ведь у каждого разный. У меня бы не было вопросов, если бы в ВОЗ были опубликованы официальные документы по всем вакцинам. Но я знаю, что она создавалась даже без плана разработки, и много случаев, когда в пунктах говорят, что колют одну вакцину, а на самом деле другую. У моих знакомых родители работают на нашем производстве вакцины и говорят, что они ее якобы содержат не по нормам и получается, что это лотерея — вколют тебе активную вакцину или нет.
Пока у меня больше доверия к «КовиВаку», потому что он сделан по старой технологии, а другие сделаны по новой — и из-за этого тоже есть риск, что иммунитет может не так среагировать на нее, поделилась мнением Алина.
Согласно официальный данным, первая партия вакцины «Ковивак» прибыла в республику 20 мая. Спустя два месяца, казалось бы, ажиотаж должен быть стихнуть, но уфимцы по-прежнему активно заваливают электронную приемную главы Башкирии вопросом: а где же вакцина «КовиВак»? Всего с середины июня на сайте набралось 12 публичных обращений с требованием объяснить порядок распределения вакцины по городским поликлиникам. Однако большинство из них до сих пор остается без ответа.
Так, одна из жительниц Уфы с конца мая не может дождаться поступления вакцины.
— 28.05.2021 обращалась по поводу вакцинации «КовиВак». 01.06.2021 получила ответ, что в связи с тем, что вакцина поступила в ограниченном количестве и на 01.06.2021 в г. Уфе отсутствует, предложено записаться в лист ожидания, при поступлении будет проведена вакцинация. Заведующая 2-м терапевтическим отделением поликлиники № 5 вписала меня в лист ожидания.
05.07.2021 вакцина КовиВак поступила в г. Уфу, но, со слов заведующих терапевтических отделений № 1 и № 2, на поликлинику № 5 ни одной дозы вакцины «КовиВак» не выделено. Получается, что даже при наличии вакцины в городе вакцинироваться ею проблемно, рассказала уфимка.
Первой в июне пожаловалась на отсутствие и еще одна жительницы Уфы. Однако ей повезло больше других, спустя месяц ожидания ей дали официальный ответ от Минздрава республики.
— Количественное соотношение «Ковивака» и «Спутник V» составляет 1:30. Технология производства и мощность заводов позволяет произвести всего 5-7 миллионов в год вакцины на всю страны. Поэтому поступление этой вакцины в республику ограничено, — прокомментировали жалобу в ведомстве.
Там же уфимке пояснили, что вакцина «КовиВак» распределяется согласно приказу Минздрава РБ от 16.06.2021 г. № 914-А «О распределении вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции КовиВак для иммунизации населения Республики Башкортостан в 2021 году». Однако ознакомиться с содержанием документа Mkset не удалось — в Минздраве Башкирии заявили, что приказ является «внутренним».
— За все время в Башкирию поступило 10140 доз «КовиВака». Последнее поступление было две недели назад, тогда поступило около трех тысяч доз. До этого 20 мая поступило 2340 доз, 16 июня — 1560 доз, — сообщили в ведомстве.
В Минздраве Башкирии также добавили, что при поступлении в республику вакцина «КовиВак» распределяется в равном соотношении по всем пунктам вакцинации. Выбор вакцины остается за врачом, при первичном осмотре. Он рекомендует, какая вакцина будет лучше, исходя из анамнеза человека.