6,5 тысяч жителей Уфы приняли участие в богослужениях в честь Курбан-байрама

6,5 тысяч жителей Уфы приняли участие в богослужениях в честь Курбан-байрама
6,5 тысяч жителей Уфы приняли участие в богослужениях в честь Курбан-байрама
Сегодня, 11:22ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Мэр Уфы Сергей Греков поблагодарил всех участников и организаторов мероприятия.

Градоначальник высказался о том, что мусульманский праздник символизирует преданность к вере, призывает к милосердию и заботе о нуждающихся.

В мечетях были организованы меры безопасности, в частности обработка рук всех приходящих в мечеть антисептиком и раздача масок. Также было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Для того чтобы организовать обряд жертвоприношения, в столице республики были выделены 2 площадки.

— Вчера во всех мечетях Уфы состоялись праздничные богослужения, в которых приняли участие 6,5 тысяч человек. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации и проведении этого праздника на высоком уровне», — поблагодарил мэр.

Накануне жителей республики со священным праздником Курбан-байрам поздравил Радий Хабиров.

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