Заявленного годами ждут: на севере Башкирии спустя год наконец достроят дорогу

Эту дорогу протяженностью 5 км должны были сделать еще в прошлом году. Но, в силу некоторых причин, о которых на сайте главы не сообщается, ее так и не сделали.

Всего сумма контракта составляет 15 миллионов рублей. Врио главы Башкирии, побывавший с визитом в самом северном районе региона, дал поручение завершить строительство дороги в этом году.

Всего здесь запланировано строительство дорог протяженностью 19,5 км. на общую сумму 144 миллиона рублей. Из них на 9,5 км будет асфальт, остальные останутся лишь с щебеночным покрытием.