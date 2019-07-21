Заявленного годами ждут: на севере Башкирии спустя год наконец достроят дорогу
21 июля, 14:13ОбществоНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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Речь идет о дороге к селу Сусады-Эбалак.
Эту дорогу протяженностью 5 км должны были сделать еще в прошлом году. Но, в силу некоторых причин, о которых на сайте главы не сообщается, ее так и не сделали.
Всего сумма контракта составляет 15 миллионов рублей. Врио главы Башкирии, побывавший с визитом в самом северном районе региона, дал поручение завершить строительство дороги в этом году.
Всего здесь запланировано строительство дорог протяженностью 19,5 км. на общую сумму 144 миллиона рублей. Из них на 9,5 км будет асфальт, остальные останутся лишь с щебеночным покрытием.
Ранее мы писали о том, что в Янаульском районе Башкирии планируется строительство молочной фермы общей стоимостью миллиард рублей.
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