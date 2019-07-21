Власти Башкирии пообещали построить молочную ферму за миллиард рублей
Об этом сообщили в рамках очередного «Инвестчаса».
Ферма должна быть построена в Янаульском районе республики в селе Старокудашево. Общий объем планируемых инвестиций — 1 миллиард рублей. Ферма будет предназначена для содержания и доения коров на 2500 мест, выращивания, а также откорма крупного рогатого скота на 5000 мест.
Предприятие, проявившее интерес к инвестпроекту, уже дополнительно закупило 510 голов племенного скота, соответствующую сельхозтехнику на сумму 5,5 миллионов рублей.
Ранее, напомним, мы рассказывали о другом крупном инвестиционном проекте, благодаря которому в Уфе в каждом районе города могут появиться речные порты.
Отметим, что только в Уфе по итогам «Инвестчасов» были запланированы инвестпроекты на общую сумму 6 миллиардов рублей. Какие из них будут реализованы до конца, пока неясно. Медиакорсеть ранее подробно изучала различные крупные инвестпроекты, которые должны были улучшить жизнь в городе. Большая часть их громко заявлялась, широко обсуждалась, а в итоге ничем не завершилась. Среди таких крупных проектов - метробус, скоростной трамвай, канатная дорога, Уфимский Арбат и не только.