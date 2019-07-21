В минздраве Башкирии нехватку препаратов для ВИЧ объяснили неудачным аукционом

Об этом врио министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».

Причина, по которой материалы так и не были закуплены ведомством — несостоявшийся аукцион. По словам чиновника, ради того, чтобы он все-таки состоялся, пришлось изменить ценовую политику.

— Только после этого он все-таки состоялся. Сейчас тесты уже поступили. Заявку на то, чтобы профилактические препараты поступили в увеличенном количестве, мы уже подали в минфин. А пока тестов хватит на долгое время, — уточнил Максим Забелин.

Ранее, напомним, Башкирия оказалась в списке регионов-лидеров по количеству жалоб на перебои препаратов с лекарствами для ВИЧ-инфицированных.