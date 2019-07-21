Грозовые будни: Начало новой недели в Башкирии обещает быть дождливым
21 июля, 14:28ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Зато жара, согласно прогнозам синоптиков, не спадет.
Как сообщается на сайте Башгидромета, завтра, 22 июля, в отдельных районах республики прогнозируются кратковременные дожди, грозы, переменная облачность. Температура воздуха составит от 23 до 28 градусов. На юго-востоке - до 29 градусов. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду.
Ветер северо-западный, возможен град.
23 июля также ожидаются грозы, дожди, температура также до 28 градусов.
Ранее мы писали о том, что в Зауралье Башкирии прогнозируются сильные дожди.
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