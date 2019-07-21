Грозовые будни: Начало новой недели в Башкирии обещает быть дождливым

Как сообщается на сайте Башгидромета, завтра, 22 июля, в отдельных районах республики прогнозируются кратковременные дожди, грозы, переменная облачность. Температура воздуха составит от 23 до 28 градусов. На юго-востоке - до 29 градусов. При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду.